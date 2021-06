Amargura en MasterChef: mirá el estallido en las redes por la descalificación de Alex Caniggia

Todos sabíamos que Alex Caniggia había sido descalificado en MasterChef Celebrity desde hace un par de semanas. Pero ningún periodista ni fan tenía en claro cómo ni porque se habría dado de esta manera o tenía claro cuál era el motivo de su repentina renuncia. Anoche, finalmente y en plena transmisión de la gala de eliminación prevista para el domingo último, se develó el misterio.

View this post on Instagram

El mediático no se presentó a la gala de eliminación y el jurado optó por dejarlo afuera de la competencia sin más que agregar. Con una fría despedida por parte del jurado y el enojo del resto de sus compañeros, esto fue lo que dijeron al aire:

"Falta Alex hoy, que no ha llegado por cuestiones personales, así que veremos cómo continúa esta gala de eliminación. Vamos a ver qué pasa con él, qué decisión toma el jurado, pero mientras tanto vamos a continuar como si nada hubiese pasado" fueron las primeras palabras de Santiago del Moro para excusarlo al comienzo de la competencia.

View this post on Instagram

Todos los participantes presentaron muy malos platos, uno peor que el otro y sumada la ausencia de Alex, anunciaron la sorpresiva decisión cuando deberían haber echado a un concursante:

"El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es... Alex Caniggia", indicó Damián Betular.

Para agregar claridad a la decisión por parte del jurado y la producción, Germán Martitegui aclaró la postura:

"Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico que sea quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen. Más aún en estas instancias donde hay que poner todo, donde estamos eligiendo alguien que va a tener un trofeo y que no es sólo cocinar bien, sino es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche”