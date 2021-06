Duro revés para ShowMatch: renunció una de las parejas más queridas de `La Academia´

Durante la última noche de competencia, Lourdes Sánchez y el Chato Prada renunciaron a ser participantes de La Academia, un segmento de baile del tan ansiado ShowMatch de Marcelo Tinelli

Se trata de la pareja compuesta por el productor y la bailarina quienes ingresaron a la competencia por pedido de Marcelo Tinelli, pero ahora decidieron abrirse tras apenas el inicio de la competencia al aire de América.

“Lamentablemente para muchos y para el público que estaba ansioso y contento -teníamos un fandom y todo- no tenemos tiempo para ensayar con el Chato Prada. Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (el dúo al que iban a imitar) no sale la pista”

Luego, la bailarina agregó con ton ode despedida y un poco decepcionada de su situación: “Le vamos a dar nuestro lugar a Cucho Parisi para que vuelva a la pista. Es triste porque la verdad que Pablito tenía mucho para dar. Pero no puede estar en el control y en la pista, y entre nosotros era muy difícil congeniar con un nene (Valentín, el hijo que tienen en común) tan chiquito. Me guardo lo que hicimos para toda la vida”.

Esta mala noticia para Marcelo se da en un momento complicado para el ciclo de competencia de baile y humor ya que el programa viene atravesando algunas turbulencias en el rating frente a los ciclos de Telefe con los que compite como Doctor Milagro y MastrChef que duplican sus números en rating.

Además, el conductor anunció la suspensión de la emisión del jueves por un particular motivo, la emisión del partido de la selección argentina que moviliza al país. Por otra parte, MasterChef hará una emisión especial el día viernes, por el mismo motivo.

¡TV nacional on fire!