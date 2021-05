"Reposo y a bancarla": el mensaje de un cantante argentino tras dar positivo de coronavirus

“Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla”, escribió Abel Pintos esta tarde de sábado para comunicar a sus seguidores de Twitter que había contraído coronavirus. “En unos minutos apenas me enviaron en mensajes camionadas de buena onda y amor. Gracias de todo corazón”, agregó el músico por el mismo medio unos minutos después.

Fue el día después de celebrar en Instagram su nominación a los Premios Gardel. “Me siento muy feliz y agradecido por la nominación mas especial de mi carrera en los @premiosgardel: #piedralibre comparte con grandes canciones la categoría canción del año! Gracias por la consideración. Comparto esta gran emoción con tod@s y cada un@ de ustedes. L@s quiero mucho”, había asegurado el artista que hace unas semanas alegró a sus seguidores al comentar que se había anotado para terminar el secundario.

“Comencé a hacer música a los 11 años. Y a los 13 ya estaba de gira por todo el país. Viajaba mucho y me costaba asistir al colegio. Por eso fue también que empecé a rendir libre”, reconoció el músico hace un tiempo en charla con Teleshow sobre una decisión muy personal. “Debo algunas materias. En su momento cursé cuarto año y me retiré en el último trimestre. Me validaron comenzar quinto año con algunas previas pero luego me pasó lo mismo con quinto. En total, me quedó como un año repartido entre materias de cuarto y de quinto. Me queda muy poco realmente”, explicó en aquel momento.

Además, en el plano personal, el 21 de octubre del año pasado Abel fue papá de Agustín, fruto de su relación con Mora Calabrese. “Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho ‘el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’ y tenían mucha razón”, señaló el músico que solía mantener súper hermética su vida privada, y que a partir de la llegada de su hijo empezó a dar pistas sobre su esposa y su hijo.