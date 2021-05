A Daniel Osvaldo no le duran nada: ¿Giannina le echó flit?

Hace una semana, Giannina Maradona compartió una imagen junto a su cuñada, Anabel, en las redes sociales y mostraba que su romance con Daniel Osvaldo continuaba viento en popa. Sin embargo, fuertes rumores aseguran que la historia de amor entre los tortolitos llegó a su fin.

Uno de los indicios que alimentó la versión de separación fue la drástica decisión que tomó Giannina en las últimas horas: cerró sus cuentas de Twitter e Instagram. La llamativa determinación de la joven tuvo que ver con el explosivo rumor que circuló en las redes sociales y que involucró a Daniel con su ex novia.

Según trascendió, el futbolista habría estado el fin de semana pasado en la casa de su ex pareja, Coty de Palma, sin importarle su presente amoroso con la hija de Diego y la noticia generó revuelo en el mundo virtual. Tal es así que Giannina decidió cerrar sus cuentas para evitar las críticas y opiniones de sus usuarios. Aunque eso no fue todo porque también habría decidido ponerle punto final a su noviazgo con el ex de Jimena Barón.