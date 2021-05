La guerra entre Mariana Fabbiani y Christophe Krywonis está declarada: se pudre todo

Una nueva polémica rodea a Mariana Fabbiani, en esta oportunidad con Christophe Krywonis. Es que, de acuerdo con la información publicada por Intrusos durante este jueves por la tarde en América TV, al chef francés le molesta que le hayan dado una participación tan breve sobre el final del programa Lo de Mariana, que se emite de lunes a viernes entre las 11.30 y las 13 horas por El Trece.

El cocinero de 56 años sufre el poco tiempo que le otorgan en el magazine, ya que según los informes que pudieron verse terminan todos comiendo a las apuradas, prácticamente sobre el instante de la despedida. En este sentido, Rodrigo Lussich aseguró que en la habitual sección Los escandalones que el de él “es uno de los sueldos más caros de la televisión y, en función de la relación entre lo que cobra y los minutos que sale al aire, no tiene desperdicio. Hace un huevo poché con suerte porque no hay tiempo, eso pone en evidencia una interna”.

“Trabaja seis minutos por programa”, acotó casi riéndose su compañero y co-conductor Adrián Pallares, mientras que el periodista uruguayo sumó que hubo una reducción del presupuesto, por lo que los platos del europeo deben ser para menos personas y con productos que ya no son de la primera línea.

“El sueldo de Christophe son, como mínimo, 10 panelistas”, aseguró la comunicadora Paula Varela con respecto al monto que recibe el exjurado de MasterChef y de Bake Off Argentina (Telefe). “Y 14 también. Si me apurás, 20”, lanzó Pallares para cerrar este segmento titulado El hambre y las ganas de comer. Por su parte, Lussich completó irónicamente: “Con lo que cobra, aprovechalo, que esto no sabemos cómo puede seguir”.

Las diferencias entre ambas presentadoras ya vienen desde hace mucho tiempo porque la diva reveló alguna vez en su ciclo que la producción de su nieto Ignacio "Nacho" Viale había pensado en pasarla al horario habitual de la nieta de Mariano Mores, algo que a Fabbiani no le gustó nada.

"Mirtha me pidió disculpas por contar algo que no tenía que contar. Yo sé que no hubo mala intención y pude ser frontal porque es mi personalidad, cuando me pasa algo lo digo. Digamos que soy de las personas que entiende que hablar en caliente no está bueno. Por eso dejé pasar un tiempo y luego lo resolvimos en privado, como corresponde", detalló Mariana en su momento.

Sin embargo, la bronca no se disipó allí, ya que con este nuevo producto que ella comanda levantó las sospechas por parte del entorno de la exactriz de 94 años de un plagio evidente hacia algo que ella misma introdujo en la televisión argentina. "Su programa es una copia, cada uno tiene la libertad de crear y de copiar. No está mal copiar, está mal que digan que no lo hicieron", opinó entonces Juana Viale, la nieta de Legrand. "Mirtha hay una sola, la gente la quiere ver a ella", remató su hija Marcela Tinayre.