Desesperado: era una joven promesa de Cris Morena y ahora pide trabajo urgente en las redes

Estamos hablando de Santiago Stieben , el actor que se hizo famoso como “Roña” en la serie Chiquititas, y hoy a los 35 años gritó basta. Es evidente que la pasa mal en el medio de la pandemia que afecta a todo el mundo y su pedido de ayuda llegó bien fuerte desde las redes sociales con una dura declaración sobre su realidad actual.

“Quiero bajarle el tono a la noticia. Mi trabajo es buscar trabajo, soy actor y es lógico que así sea. Lamentablemente mi oficio se ve afectado y no me queda otro remedio que apelar a lo que sé hacer, que es trabajar", dijo al medio La Nación en primer momento tras la viralización de su pedido.

“No me encuentro en una situación límite, y mi posteo fue en LinkedIn, no en Facebook como se dijo. Tengo muchos contactos en esa red social”.

Por otro lado, expresó un tanto preocupado sobre la gran sorpresa que generó en su público y dijo:

“No me interesa hacerlo mediático porque no es más que una búsqueda genuina de trabajo en un oficio particular, que hoy se ve muy afectado por la pandemia”

Por su parte Santiago tiene una pequeña hijita, fruto de su relación con Romina, su pareja, que se llama Ámbar y tiene 5 añitos.

Aquí te mostramos el mensaje completo del joven actor con sus propias palabras:

“Busco trabajo urgente. A todos mis contactos que me conocen y saben de mi compromiso con esta profesión, la cual desarrollo desde hace 25 años, les pido recomendación. Me adapto a cualquier labor...Luego de dos años de vivir gracias a mis ahorros, de ver cómo se caen los proyectos, de invertir en otros rubros que se vieron también afectados por la pandemia, me encuentro intentando no migrar a otro rubro. Quiero seguir trabajando en la industria audiovisual desde el lugar que pueda sumar. Más allá de la actuación y la conducción, produje espectáculos teatrales, desarrollé eventos para empresas, participé creativamente de proyectos audiovisuales... La búsqueda es con carácter de urgente”

Twitter, también fue un espacio que el propio Santiago utilizó donde continuó con su desesperado pedido:

“Yo no tengo más dinero, todos mis proyectos se cancelaron y no sé cómo voy a afrontar mis obligaciones inmediatas. Así y todo, hay que frenar este delirio: quedate en casa”

La situación epidemiologica es tan compleja que nos obliga a elevar la mirada de nuestros propios conflictos. Yo no tengo más dinero, todos mis proyectos se cancelaron y no sé cómo voy a afrontar mis obligaciones inmediatas.

Así y todo, hay que frenar éste delirio #QuedateEnCasa — Santiago Stieben (@santistieben) May 21, 2021