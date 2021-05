¿En qué quedamos?: Alex Caniggia desmintió los rumores de su renuncia a MasterChef

Alex Caniggia en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la televisión tras su paso por Bailando por un Sueño y actualmente, en MasterChef Celebrity 2. El hijo de Claudio Paul Caniggia fue una de las grandes revelaciones del certamen de cocina más visto de la TV, y aprovecha que todos los ojos están pestos sobre el.

Hace una semana surgió una fuerte versión acerca de su supuesta enuncia inminente a la competencia en sus instancias finales. Una locura tratandosé de Alex, quien asegura desde el principio que llegará a la final.Fue entonces cuando Marcelo Polino, reconocido periodista de espectáculos, reveló que la producción lo habría "descalificado tras no presentarse a grabar".

Para sorpresa de todos los fans del certamen Alex anunció con bombos y platillos en su propio canal de Twitch ayer:

"¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar. ¿Andan diciendo que me voy de MasterChef? Pero por qué no se comen una pij… Esos son los barats viste, los barats tienen que decir pelotud..., viven de decir pelotud... La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cag...".