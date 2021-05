Un participante de MasterChef 2 renunció: ¿se va a "La Academia"?

El pasado miércoles no fue al programa y se decía que estaba enojado con las devoluciones del jurado. Ese día lo estuvieron esperando y no apareció. "Está molesto porque no le gusta perder", informó Primicias Ya. Y Ángel de Brito confirmó la noticia en Twitter: "Alex Caniggia renunció a Masterchef".

La sospecha de muchos es que el mediático habría abandonado el certamen de cocina para sumarse a la pista de " La Academia", donde también participará su hermana Charlotte.

El año pasado, Alex participó del "Cantando" y renunció al reality de manera sorpresiva y se fue muy enojado. ¿Volverá a La Flia?

Alex Caniggia renunció a Masterchef pic.twitter.com/KmKc7lyorQ — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 21, 2021

Twitter