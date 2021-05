Gustavo Garzón "descansó" fuerte a Viviana Canosa en vivo: "Hablá con ...

Viviana Canosa y Luis Novaresio pasaron un verdadero papelón en el programa Debo Decir. La periodista y el conductor de dicho programa fueron humillados por el actor Gustavo Garzón, quien les recriminó la doble moral para abordar temas vinculados al Gobierno de Alberto Fernández y a la oposición liderada por Mauricio Macri.

La discusión tuvo lugar en la pantalla de América TV, en el nuevo ciclo que conduce Novaresio. Garzón tomó la palabra y se refirió a su manera de ser en su entorno. "Peco de honestidad brutal". Curiosamente, minutos después, protagonizó un fuerte cruce con Canosa, a quien le marcó la cancha.

"No sé si todo el mundo me quiere, pero creo que se me respeta porque suelo ser honesto con mis expresiones. Quizás, te ganás el respeto, pero no el cariño porque tomás partido. La mitad te quiere y la otra mitad no te quiere. No tomar partido, cuando uno siente que debe tomar partido, lo siento una cobardía moral", indicó el actor que trabajó en series o telenovelas como "El Marginal", "Monzón", "Historias de un Clan" y "Solamente Vos", entre otras.

El conductor de Debo Decir lo interrumpió y le indicó: "Ese es el cuento, que sepas que opinás desde la honestidad y la convicción". A modo de advertencia, Garzón señaló: "No creo que nadie opine desde otro lado". Sin embargo, el presentador no opinó de la misma forma, por lo que el actor insistió: "Yo no conozco. En el mundo que me rodea a mí, nadie dice lo que no siente ni piensa. Si hay otro mundo que yo no conozco, bueno. Como dijo Viviana: lo que dice, lo dice porque lo siente. Obviamente, yo no estoy de acuerdo con el 99% de las cosas que dice, pero sé que lo dice de verdad".

Canosa se sumó a la discusión y le respondió a Garzón: "Hay gente que dice cosas que de verdad no las piensa". El también director experimentado le consultó: "No conozco, ¿quién?". Novaresio salió en defensa de su colega y manifestó: "Cantidad". Luego, la conversación fue tornándose un poco más tensa, al punto de que Nicolás Occhiato y Soledad Fandiño -otros de los invitados al programa- quedaron enmudecidos.

Cómo fue el picante cruce de Gustavo Garzón contra Viviana Canosa y Luis Novaresio

Luego de que Garzón advirtiera que no está de acuerdo con la forma de pensar y de trabajar de Canosa, la conductora del programa de A24 sostuvo: "Yo hace mucho tiempo que dejé de pensar en la mirada del otro. A la vez, la pandemia, aprendí por primera vez a rodearme de la gente que me hace bien. No quiero quedar bien con nadie. No me molesta (NdeR: lo que le dijo Garzón) porque yo puedo no coincidir con su 99%, pero eso no implica que no pueda decir: 'Che, sos un padre fenómeno'. Lo que no sabemos en Argentina es dialogar. A mi programa de tele llevo al oficialismo, quizás menos porque tienen más prejuicios, pero los llevo".

Garzón: "Pero tenés una manera muy agresiva también. Tenés que ser más medida".

Canosa: "Si vos ponés C5N, ¿qué encontrás?".

Garzón: "Y bueno, es difícil que el opositor te acepte si vos lo agredís, lo descalificás, decís que la vacuna es una mier... yo te digo lo que veo ahí, no te conozco personalmente".

Canosa: "Yo no lo hago para que el oficialista venga. Yo digo lo que siento. No comparto".

Garzón: "Pero cómo vas a ir a la casa de quien te está agrediendo. Te está rompiendo la cara y te invita a cenar. Hablá con respeto, no es respetuosa tu manera de hablar".

Canosa: "Todas las personas que vienen al programa son respetadas. Aníbal Fernández, un ícono del kirchnerismo, viene siempre a mi programa. Quizás te quedás con la manera de otro canal de noticias donde le mienten a la gente, y dicen que alguien es un chorro y el otro un santo".

Garzón: "No, no es cuestión de canales. No voy a discutir políticamente con vos. Digo que me parece que estás un poco pasada de revoluciones".

Canosa: "Bueno, es tu manera de ver y te la tomo. Es mi manera de ser y no quiero quedar bien ni con Gustavo Garzón ni con nadie. Quiero que la gente me elija siendo quien soy".

Garzón: "Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen que el Gobierno manejó mal la pandemia. ¿Vos pensás eso?".

Canosa: "¿Del vacunatorio VIP te parece que estuvo bien? ¿De las declaraciones de Zannini?".

Garzón: "No, estuvo mal. Pero chicanas, no. En la macro, el Gobierno manejó bien la pandemia. ¿Vos pensás que no? Bueno".

Canosa: "Yo, los primeros dos meses de Alberto Fernández, lo banqué como el 70% de la población y me hubiera encantado que siga ese presidente con Axel (Kicillof) y Larreta hasta el momento".

Garzón: "Es el país número 20 en cantidad de vacunas en el mundo. ¿No te parece algo meritorio? ¿Lo podés ver como un mérito? No, no podés. Bueno, ese es el problema, ja. Es uno de los países con más vacunas del mundo y ni siquiera puede decir que eso se hizo bien".

Novaresio: "Sólo el 3% de los argentinos está vacunado".

Garzón: "Pero es el país número 20 en cantidad de vacunas en el mundo, por lo menos vean algo bueno. Eso es real".

Canosa: "Cuando Zannini dijo que se arrepiente de no haberse sacado la foto, eso...".

Garzón: "Está bien, ¿y qué? ¿Lo que ha dicho un funcionario desmerece la gestión de un Gobierno? Un Gobierno es algo mucho más grande, un presidente negociando la deuda".

Con el apoyo de Novaresio, Canosa siguió insistiendo en la vacunación VIP y la distribución de las vacunas. Frente a esto, Garzón la cruzó y le marcó: "¿De la misma manera juzgás la moral de Cambiemos? ¿Del espionaje qué decís? Así como hablamos de la vacuna, hablemos del espionaje. Le dedican menos tiempo, todo bien".