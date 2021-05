¡Qué panqueque!: Jorge Rial destrozaba a los que se vacunaron en Miami y ahora…

Esta vez, no se la perdonaron. El reconocido conductor de TV y periodista de espectáculos ( y ahora de política) Jorge Rial se vio involucrado en un nuevo escándalo por su viaje a vacunarse a Miami, motivo por el cual defenestró en su momento a muchos famosos que optaron por la misma vía.

Después de criticar con dureza a quienes viajaron a Miami para colocarse la vacuna contra el covid y de asegurar que había tomado la decisión de esperar su turno en la Argentina, Jorge Rial viajará a Miami para inmunizarse contra el coronavirus en las próximas horas.

Lo anunciaron durante esta mañana en LAM, donde al cabo de un largo enigmático develaron la incógnita y señalaron las contradicciones del conductor al aire, sobre todo porque el mismo Rial se despachó contra algunas de las angelitas que realizaron este mismo viaje, incluso el conductor, Ángel de Brito, el nuevo enemigo del periodista ex Intrusos.

Según una información que brindó Yanina Latorre (una de las primeras vacunadas contra el Covid en Miami), Rial argumentará que fue "empujado por la familia" y que "ahora es legal y está abierto a toda la gente" para justificar su cambio de postura. La panelista de LAM, una de las más picantes de la Argentina, contó que "se ausentará por una semana de su nuevo programa Tv Nostra, pero no dejará un único conductor, sino dos".

Por lo que Latorre tiró acida sobre el actual viaje del periodista de espectáculos:

"Igualmente él va a salir por zoom desde allá porque no quiere abandonar del todo un barco que no viene navegando muy seguro. Él fue muy crítico con todos los que viajamos. Yo por ejemplo vacuné a mi mamá, que tiene 80, y me destrozó mal. Me dijo de todo. Y yo no me vacuné, que ahora quiero irme".