El doloroso momento que atraviesa Juana Viale y que conmociona al mundo del teatro

Juana Viale está atravsando un doloroso momento tras conocer la noticia del fallecimiento de Victoria Césperes, su mejor amiga arriba y debajo de los escenarios.

Según afirman desde el ambiente del espectáculo, la relación que mantenían entre ambas era prácticamente de hermanas. Y un maldito cáncer, contra el cual luchaba Victoria desde hace 10 años, las separó.

Para la actriz argentina, su colega uruguaya era su mejor amiga. Y es por eso que en cada programa que Juana realizaba en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, se despedía saludando especialmente a Victoria, quien desde hace 10 años luchaba contra un cáncer, y quien murió este viernes por la mañana a los 41 años.

La actriz uruguaya había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2011, año en que se separó de quien fuera su marido y se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina. Su primer proyecto laboral allí fue en Canal Encuentro. “Ese año fue muy bisagra en mi vida”, dijo años después en una entrevista en El País, de Uruguay.

Juana y Victoria

Más que una amistad. Juana y Victoria se conocieron por una amiga en común en Buenos Aires. Sin embargo, afianzaron su relación en Chile, cuando la actriz argentina vivía con Gonzalo Valenzuela. La uruguaya, en tanto, también estaba en pareja con un chileno. Allí, incluso, fue donde surgió la posibilidad de realizar La sangre de los árboles, obra que giró por el mundo durante más de tres años. “Estábamos todo el tiempo juntas, se creó una relación que no hubiese existido de otra forma”, recordó Césperes sobre su amistad que con el tiempo se convirtió en un vínculo de hermanas.

Victoria tenía cáncer desde el 2011 y recién en 2017 habló públicamente de ello, luego de haber hecho terapia durante un año entero. Fue justamente durante la entrevista con el diario uruguayo. “Yo asociaba al cáncer con la muerte. Es la primera vez que me animo a contar sobre el tema. Mis amigos y mi círculo cercano tenían prohibido hablar sobre esto, los tenía amenazados. No me interesaba que nadie lo supiera, hasta tenía miedo de contarlo”, dijo aquel entonces.

