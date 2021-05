Así de flaca está Pampita, tras 7 meses de embarazo: ¿qué le pasa?

A sus 43 años, Pampita espera la llegada de su hija con su esposo Roberto García Moritán. La modelo ya es madre de Bautista, de 13 años de edad, Beltrán, de 9, y Benicio, de 6, y también dio a luz a Blanca en 2006 y falleció a los 6 tras contagiarse de una bacteria en México.

Como este no es su primer embarazo, la futura jurado de "La Academia" sabe que hasta último momento su panza no crecerá y así lo explicó en una entrevista con "Implacables".

"Ahora viene este cuatrimestre que me va a crecer la panza y voy a dormir distinto... Hasta ahora lo vengo llevando bárbaro pero sé lo que se me viene", sostuvo la conductora, ex de Benjamín Vicuña. Y advirtió: "Cuando falta un mes y medio me sale la panza a full".

Por último, Carolina sorprendió al revelar que no descarta la posibilidad de tener más hijos: "La chiquita todavía no nació... igual es cierto que aún no decidí cerrar la fábrica ahora, pero hay que ver porque ya somos un montón nosotros, entonces vamos a ver cómo nos acomodamos. En unos años les cuento".