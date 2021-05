Insólito: Zaira Nara confesó que usan la palabra `icardiar´ en un chat familiar

Los Mammones tuvo una nueva noche exitosa, una cita con la entrevista, el humor y la música que se repite. Este martes, el éxito televisivo conducido por Jey Mammon recibió la visita de Zaira Nara, hermana de Wanda, reconocida conductora y modelo empresaria de su propia marca de maquillajes.

Entre muchos temas que tocaron, Zaira repasó su trayectoria en el modelaje y la conducción y no ahorró detalles de su historia familiar, sobre todo con su hermanita allá en Europa desde hace algunos años.

Charla va y viene y la ex conductora de Morfi expresó algunas diferencias y similitudes con su hermana mayor que dejaron con la boca abierta a los espectadores y a su conductor:

“Somos mejores amigas con Wanda. Hablo 24 horas al día. Me estuvo haciendo bullying todo el día mandándome videos, pero no los puedo mostrar porque me arruino la carrera”, señaló entre risas.

Así, luego del habitual video conmemorativo como homenaje a su trayectoria mediática, llegó el segmento conocido como “Las 24 de las 24″, en el que cada invitado se somete a un cuestionario rápido para responder, mediante dos paletas, con sí o con no.

“¿Icardi es más fachero que Maxi López?”, indagó el conductor y la modelo dio vuelta la paleta del “sí”, con una sonrisa que reflejaba cierta incomodidad. Rápido de reflejos, Jey se salteó el protocolo del segmento y detectó la oportunidad de sacarse una duda

“Ahora voy a hacer una pregunta yo... ¿Usaste alguna vez el verbo icardiar?”.

Apenas una décima de suspenso, y Zaira volvió a levantar la paleta del “Sí”, pero esta vez todo terminó entre carcajadas.



“Tenemos un grupo de WhatsApp Wanda, Mauro, Jako y yo y, o sea, se usa. Se usa, pero nos bardeamos mucho. Es un grupo picante”; aclaró, y dio más precisiones sobre el polémico término. “Lo he mandado. De repente te llega un gif, un emoji, o un meme y yo se lo mando. Tengo una buena relación con mi cuñado. Y confianza. Sí, él me manda cosas mucho peores”, cerró la modelo.