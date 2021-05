Vero Lozano fulminó a la diputada de JxC que se quedaba con la mitad del sueldo de sus colaboradores

La conductora Verónica Lozano fulminó a la legisladora correntina de la UCR Estela Regidor, a quien se la acusa de que exigirle a sus empleados que le depositen una parte de su salario. Se trata de la misma y repudiada funcionaria que, en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, comparó a las mujeres gestantes con perros. "Mirala a la provida", sentenció Verónica Lozano, cruzandola con dureza,

De ideología progresista Verónica Lozano no teme mostrar su ideología, aunque eso le cueste mantener picantes cruces como en esta ocasión con la controvertida funcionaria anti derechos. "¡Mirala vos a la provida! #Soret...", escribió Lozano en su cuenta de Twitter, compartiendo la noticia de la denuncia contra Regidor.

Minutos más tarde, publicó también un video de la diputada en el debate por la legalización del aborto en 2018, donde se atrevió a comparar a las mujeres embarazadas con perras, con el fin de defender la prohibición de la práctica. "Dicen los perritos que Estelita les comía la mitad de la ración #provida #soret...", sumó la conductora de Cortá por Lozano (Telefe).

Dicen los perritos q Estelita les comía la mitad de la ración #provida #soreta https://t.co/xoxX98MG2O — VL uD83DuDC9A (@verolozanovl) May 7, 2021

"Tu recibo en mano dice 80; bueno, 40 te quedan y 40 pones en mi ahorro. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno de ustedes; yo sé que vos me dirás que tu familia, y yo también tengo familia, también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar”, se escucha decir a la legisladora en el audio que la incriminó y la puso en el ojo de la tormenta. Como si fuese poco, la palabra de la legisladora en el audio sigue embarrándola en el fango: “Vos tenes que tener un sobre de cada uno, entonces cuando ellos te dan haces el recuento, pones el nombre y cerras el sobre, y yo te voy a decir cada mes a quién le vas a entregar. Vos te encargas de ellos, yo me encargo de lo que es mío. Lo mío es mío".



En un acto de cobardía infame, Regidor emitió esta mañana un comunicado en el que se defiende afirmando que los audios fueron "editados", que pedirá licencia a su banca y que se presentará a la Justicia para que investigue estos hechos. "Los audios fueron editados con la manifiesta intención de perjudicarme. Quiero aclarar que de ninguna manera mi intención, en aquella conversación con mi equipo de asesores, fue solicitar dinero de sus salarios para mi persona. La intención, que quedó clara en la larga conversación que fue malintencionadamente editada, fue pedir que colaboren con otras personas, como ayudo yo con parte de mi dieta a personas con situación social vulnerable", expresó.