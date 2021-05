¡Durísima! Mirá qué le dijo Andrea Rincón al diputado que la criticó por gritar "¡viva Perón!"

Andrea Rincón fue eliminada de Masterchef en la edición del domingo.

La salida de la actriz del reality fue, sin dudas, la que más lamentaron los fanáticos del programa que le prodigaron todo su afecto en redes sociales.

Cuando se retiraba, en el lugar donde todos los participantes que dejan la competencia saludan por última vez, Rincón gritó: ¡Viva Perón, carajo!"

Esta exclamación ya había sido dicha por la morocha en ocasión de haber pasado a una ronda siguiente del programa, por el buen plato realizado.

Pero alguien tomó muy mal el folclórico saludo de la vedette y la criticó: fue el diputado macrista y confeso antiperonista Fernando Iglesias.

“Si sos tan peronista y corajuda podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami”, tuiteó el mediático legislador macrista.

El mensaje, con fuerte tono machista y rematado con un "mami", fue objeto de respuesta de la actriz, que lo cruzó muy duro. En un pase radial fue consultada sobre el tema y le sobró contundencia: “Zarpadito, Fernando Iglesias. Está gagá, me parece. ‘Mami’, me dijo. ¡'Mami’! Podría ser su hija, hay que decirle. Lo que dijo no tiene absolutamente nada que ver. Se ve que no vio el programa porque lo repetí varias veces. Lo vengo diciendo hace un montón: soy peronista desde la cuna hasta el cajón y la verdad es que fue innecesario el comentario, me pareció como muy misógino. Lo de ‘mami’ fue muchísimo, fue un montón. No soy tu ‘mami’ y podría ser tu hija, un poco de respeto”.