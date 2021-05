Cachete Sierra confesó qué hacían sus padres con el dinero que ganaba cuando era chico

Cachete Sierra es, sin dudas, uno de los jóvenes actores, bailarines y cantantes más reconocidos y queridos del momento. Gran estrella infantil, se dio el lujo de trabajar en grandes tiras televisivas guiadas por la gran Cris Morena desde los inicios de su carrera.

Sin embargo, totalmente alejado de lo que todos creerían que fue su niñez, Cachete salió a confesar en una entrevista cómo fue en realidad su infancia, su paso por la televisión desde temprana edad y las indicaciones en su casa para que pudiera llevar una vida lo más normal posible.

El actor habló a su crianza en comparación con la de sus amigos en aquellas épocas:

“Yo tenía una realidad económica muy normal de clase media. Nunca sentí esa diferencia por la educación de mis viejos. Mi plata no se tocaba. No tenía privilegios al lado de mis hermanos porque trabajaba. Esa plata iba a un cajón y cuando cumplí 18 años me lo dieron para que la use. Gracias al esfuerzo de mis viejos hicieron que no me la patine y no me la gasté en cosas en el supermercado o en zapatillas”.