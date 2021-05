Tras casi 50 días internado: Víctor Hugo Morales recibió el alta médica, pero...

Los seguidores de Víctor Hugo Morales recibieron una gran noticia: el periodista uruguayo recibió el alta médicas tras pasar casi 50 días internado por culpa del coronavirus.

Quienes lo vieron a la hora de salir del la clínica Alcla destecaron que tenía muy buen aspecto, aunque él mismo se encargó de avisar que aún es pronto para que regrese a la televisión y, además, reveló que será operado en los próximos días.

"Quiero volver al canal y estoy muy deseoso de poder hacerlo. Pero todavia tengo que hacerme una intervención quirúrgica, así que tardaré más de lo debido", aclaró en una entrevista con el canal C5N apenas recibió el alta médica.

El relator deportivo y conductor se mostró agradecido con el personal de salud que lo atendió y les dedicó un párrafo aparte luego de tantos días de internación. "Me salvaron la vida y no tengo palabras de agradecimiento para ellos que salvan miles de vidas diariamente. Son héroes. Esta enfermedad me puso 15 años más y lo único que se salvó del Covid-19 es mi voz", dijo.

El periodista uruguayo, de 73 años fue diagnosticado con Covid-19 el 20 de marzo pasado y por entonces llegó a decir que sentía que se había "ahogado antes de llegar a la orilla", ya que aún no recibió la vacuna. Ahora remarcó que deberá seguir esperando hasta que pase el tema de la operación a la que se someterá en los próximos días.

Víctor Hugo había sido internado en el Hospital Presidente Perón, luego fue trasladado al Sanatorio de Los Arcos, en Palermo, al que había ingresado por una neumonía producto de su cuadro de coronavirus. Y culminó en la clínica de rehabilitación integral Alcla donde este lunes le dieron el alta definitiva.

"Nunca supe que estaba tan grave - admitió Víctor Hugo -. Tengo que tomar una cantidad enorme de medicamentos, pero atravesé una experiencia humana formidable. Mi cuerpo sintió el Covid-19 y me agito un poco al hablar", confirmó.

Y agregó: "Hace dos semanas volví a hacer mi programa de radio y eso me hizo muy bien. Estoy ansioso de poder retornar al canal. Si me dieron un rato más de vida, debo aprovecharlo como para seguir diciendo lo que siento".

Cuando fue detectado el virus, Morales siguió conduciendo su programa radial "La Mañana en AM750", pero más tarde tuvo que ser internado por una neumonía bilateral y ya no pudo seguir con esa tarea.

Sin embargo, y luego de varios días de internación, el uruguayo retomó con la actividad radial el 26 de abril desde su internación.

Fuente: Clarín