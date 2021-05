Noche de lágrimas en MasterChef: se fue una de las participantes más queridas

Masterchef Celebrity tuvo una noche de domingo con clásicos, tristeza y una baja que nadie esperaba. Después de varios meses, la competencia se puso bien “picante” y una mínima equivocación puede dejar hasta el mejor cocinero fuera. Andrea Rincón no tuvo una buena noche con la preparación de un matambre a la pizza y quedó eliminada.

La prueba de este domingo consistía en preparar un buen plato de “bodegón”, un clásico porteño y argentino de todos los tiempos. Los participantes se dividieron los 3 platos disponibles y dieron todo para salvarse de la eliminación que tanto temen.

Andrea Rincón no tuvo una buena noche en ningún aspecto, se cortó un dedo con un cuchillo, se le cayó el matambre al piso y quiso volver a ponerlo en el horno y las papas rejilla no le salieron bien ni por la forma. Esto fue una secuencia de errores que los jurados no le perdonaron, por lo tanto, quedó fuera del certamen.

En la devolución, los jurados le aclararon su preparación que no estaba del todo bien. Tenía errores groseros y ya no dependía de ella misma sino de cómo estaban los platos de sus compañeros, lo cual la misma Andrea explicó entre corte y corte.

"Las papas rejillas no son papas. El matambre tiene el mismo error que el de La Chepi", le dijo Germán Martitegui. A lo que Andre respondió muy sincera y angustiada “No tengo nada para decir. Tienen razón en lo que me dijeron".