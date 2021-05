Mariana Nannis sacó a la luz las fotos de los supuestos abusos de Claudio Caniggia

La separación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia fue de las más rimbombantes y aún no se termina.

Hay que recordar que hace un año atrás, en el programa de Susana Giménez, la madre de Charlotte y Alex acusó al 'Pájaro' de haberla maltratado físicamente. Y en las últimas horas aparecieron fotos que así lo demostrarían.

“Tengo acá cómo está caratulada la causa ‘Mariana Belén Solange contra Caniggia Claudio Paul, denuncia por violencia familiar’, este es el proceso especial, es tremendo todo lo que dice este expediente, tremenda toda la información que hay”, dijo Fernando Paggio, mientras daba a conocer en “El run run del espectáculo”, por Crónica TV, las impactantes fotografías de Mariana Nannis.

Luego dialogaron con el abogado de la rubia, Carlos Broitman, quien profundizó en cómo se está llevando a cabo el proceso. “A la medida que fuimos conociendo y teniendo acceso a declaraciones y elementos serios que nos transmitía Mariana, nosotros esto se lo fuimos haciendo volcar en la justicia”, reveló. “La fiscalía está tomando testimonios, tanto aquí como también hay personas que van a atestiguar en el extranjero, por hechos que sufrieron en el país y fuera del país hace no mucho tiempo, momentos antes de que Claudio Paul Caniggia se separara”, dijo.

Continuando, y respecto al silencio del “hijo del viento”, respecto a todas estas acusaciones, sostuvo que: «Es lógico que una persona sometedora y pegadora nunca va a reconocer el maltrato. El sometimiento y el abuso no viene de un día para el otro, es algo que se va sumando. No es algo ajeno y se da a través del tiempo y del dominio moral y físico», dijo. «Mariana quiere que se haga Justicia. No fue fácil para ella sacar a la luz estas agresiones», agregó finalmente.

“Yo estoy reclamando por los 33 años en los que este hombre me cagó a trompadas y me cogía a la fuerza”, dijo hace unos meses, Mariana Nannis. “¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Yo era una víctima de mi puto marido que era Claudio Caniggia al que siempre cuidé, siempre protegí y siempre protegí a mi familia”, agregó. “Lo protegí y lo interné tres veces por drogadicto perdido, tengo todas las pruebas y no te estoy contando pavadas”.

Fuente: El Intransigente