Juan Darthés rompió el silencio, a casi tres años de ser acusado por violación

El actor acusado por violación hace dos años y medio, Juan Darthés, habló con la televisión brasileña en las ultimas horas, agradeció la posibilidad de poder defenderse en ese país, en el cual nació, y se refirió a las acusaciones formales de estupro en su contra a raíz de la denuncia que realizó en diciembre de 2018 Thelma Fardín, quien fue compañera durante la adolescencia en la tira Patito Feo.

El ex galán de novelas, fue protagonista de la tira infantil Patito Feo en donde compartió pantalla con la, en ese momento joven adolescente, Thelma Fardín quien años después tomó valor y se animó a compartir con el mundo el calvario por el que pasó durante sus años de trabajo con Darthés a quien denunció por acoso y violación.

Producto de esta instancia judicial, el actor decidió exiliarse al país en donde nació, Brasil, para ser juzgado allí y alejarse de la explosión mediática en la que se vio envuelto por el escándalo sexual que lo incriminaba.

Luego de años de silenciao, El actor habló con la televisión brasileña por primera vez, agradeció la posibilidad de poder defenderse en ese país, y se refirió a las acusaciones formales de estupro en su contra.

El ex actor protagónico, de 56 años, quien pasa sus días con su familia entre sus dos departamentos en San Pablo y Río de Janeiro en completa libertad, se mostró agradecido por poder defenderse en la Justicia de ese país y volvió a decir que es inocente de la acusación formal por estupro realizada en abril pasado a causa de la denuncia de Fardín.

"No hice nada de lo que me acusan, soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca", continuó el actor, quien había hablado por última vez en diciembre de 2018, en una entrevista con Mauro Viale (quien falleció hace menos de un mes), días antes de partir hacia Brasil, exiliado de nuestro país.