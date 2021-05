Inesperado: Juana Viale recibió una sorpresa de un admirador secreto en el programa

Juana Viale se convirtió en el último tiempo en una de las celebridades más nombradas por los medios de comunicación, pues la actriz supo ganarse el puesto que hoy ocupa en el programa de su abuela, “Almorzando con Mirtha Legrand”.

Recordemos que Juana tomó el mando de la “mesaza” cuando empezó la pandemia por el coronavirus y “la Chiqui” se quedó en casa para preservar su salud, una decisión muy adecuada debido a lo peligroso que es el virus para las personas mayores.

En las últimas horas, la conductora del programa hizo una revelación que nadie esperaba, ya que confesó tener un admirador secreto que, de vez en cuando, le envía algunos poemas. Acto seguido, leyó un fragmento que le envió el día de hoy.

“Puedo decir una cosa, que me mandaron un mensaje subliminal entre las tarjetas que me llegan”, dijo Juanita y empezó a leer el poema: “Tus labios dicen que no, tus ojos dicen que sí. Decidite, amor mío. No puedo vivir así”, sentenció con una gran sonrisa.

De inmediato, todos suspiraron por las palabras leídas por la presentadora y empezaron las conjeturas para poder descifrar quién podría haber mandado la tarjeta. Cuando le consultaron a Viale, dijo que era anónimo.

Fuente: Minuto Neuquén.