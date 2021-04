Marcelo Tinelli contó qué hace cuando visita a la mamá Soledad Aquino en terapia intensiva

A pesar de haber tenido un pasado triste, una separación y algunos problemas financieros, tal vez, el apoyo y la contención en los peores momentos van a seguir siendo la clave. Y también la risa que alivia y se transforma en una vía para superar los momentos más dolorosos.

Más, cuando hay dos hijas de por medio y un pasado juntos, como es lo que une a Marcelo Tinelli con Soledad Aquino, que hace unas semanas fue internada de urgencia en la clínica La Trinidad de Palermo por una infección digestiva y úlcera de duodeno, complicada por una cirrosis hepática, por la que debieron practicarle una endoscopía.

Los días pasan y el estado de sigue delicado. Mientras, los médicos buscan una medicación válida para que la mamá de Mica y Cande salga adelante, y junto a Marcelo Tinelli hacen todo lo posible para estar presente junto a sus hijas, acompañándolas en la clínica, llevando su buen humor.

Así lo dijo en un móvil con LAM junto a Ángel de Brito, donde contó cómo avanza el cuadro de Aquino y cómo hizo para hacerla reír en una de sus visitas junto a Guillermina Valdés.

“Anoche estuvimos y fue un momento muy gracioso porque me hago el que canto y ella me dice que no puedo cantar nada, me pega unos gastes impresionantes”.