¡Qué queda para vos! Mirá de qué galán estaba celoso Pablo Echarri

Pablo Echarri dio a conocer el nombre del único galán que le generó celos al verlo actuar con su esposa, Nancy Dupláa.

El actor, protagonista del flamante film El silencio del cazador, aludió al tópico en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, el programa de La Once Diez. Echarri hizo referencia al tema luego de contar que, durante la filmación de la exitosa tira de Telefe, Resistiré, Dupláa estaba muy celosa de Celeste Cid.

“La novela estaba basada en ciertas características, entre comillas, sensuales, sexuales, insinuaba muchísimo”, explicó el actor. “Y bueno, yo puedo entender que nosotros recién empezábamos, que ella estaba embarazada, en una situación particular. A veces el trabajo nuestro colisiona con los estados de ánimo que podemos tener, pero creo que lo importante es que podamos conservar la libertad artística, la libertad de creación y poner todas esas dudas para mirarlas a través del cristal de la confianza, que es lo que fuimos haciendo”, aseguró.

Dicha anécdota fue el puntapié ideal para que Echarri hablara de sus propias inseguridades. “Debo confesar que a mí también me pasó”, contó, y dio el nombre del galán en cuestión.

“Me pasó cuando Nancy compartía [escena] con algún actor más joven que yo. Porque ahí ya me parece desigual la pelea. Porque si es un viejo como yo, me la banco, pero si es un pendejo, te imaginarás [que] tenemos otras herramientas. Y ahí me sentía un poco inseguro, pero fueron chispazos”, aclaró, y brindó precisiones. “Fue cuando Nancy hacía Socias. Me sentía un poco inseguro cuando estaba con el amigo Gonzalo Heredia”, reveló, mencionado la ficción de Pol-ka estrenada en El Trece en el año 2008.

Echarri expresó que experimentó “sentimientos irracionales” en ese momento. “Son sentimientos que no están atravesados por la razón ni por la lógica. Es algo que uno tiene, que no sabe cómo explicarlo, pero que le molesta; entonces, muchas veces te avergüenza ese sentimiento”, manifestó.

En la misma entrevista, el actor habló de su enfrentamiento con el cantante El Dipy, ante la consulta de Dlugi de por qué se pelea constantemente si es consciente de que están ideológicamente en veredas diferentes. “Deber ser porque yo soy también un poco peleador, o bastante peleador. Si bien el tiempo me fue puliendo, tengo cierta característica medio confrontativa, por decirlo de alguna forma. Me voy deconstruyendo, pero hay un germen interno que algunas veces sale a la luz”, explicó.