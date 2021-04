Tik tok en la cima: Martin Scorsese debutó en la red social

Martin Scorsese es uno de los directores más famosos y más prestigiosos del mundo, y tiene en su poder un Oscar al Mejor Director. En su carrera ha dirigido algunas de las películas más icónicas del cine, como 'Lobo de Wallstreet'. 'Taxi Driver' o 'Toro Salvaje', sin embargo le faltaba un logro, ser famoso en TikTok.

Como todo en su vida, el aclamado director de 'Buenos muchachos' parece haber dominado el arte de TikTok, y recientemente lo vimos en un divertido video publicado por su hija, Francesca Scorsese.

La joven de 21 años publicó un video de su padre teniendo que adivinar el nombre de ciertos 'productos femeninos', como una goma para el pelo, una horquilla y una dona para el cabello.

"Probablemente me arrepienta de haber publicado esto, pero ... ¡en realidad lo hizo mucho mejor de lo que pensaba!" señaló.

"Mi papá adivina artículos femeninos pt.1" escribió la actriz de We Are Who We Are.

Para sorpresa de su hija, adivinó con éxito algunos de los artículos, incluida una horquilla, un rizador de pestañas y ortos objetos de belleza.

Si bien el hombre de 78 años los adivinó correctamente como 'productos de belleza', incluso dijo que el cuestionario era "demasiado fácil" en un momento, su habilidad para identificar productos femeninos lamentablemente llegó a su fin.

Adivinando una copa menstrual como una 'copa para los ojos' y dos fundas para los pezones como 'auriculares', y una dona para el cabello como "una especie de almohada extraña de algún tipo", su hija estalló en carcajadas ante sus conjeturas, pero aun así le otorgó generosamente cuatro de siete para el cuestionario.

Scorsese tiene dos hijas además de Francesca: Cathy Scorsese, de 55 años, y Domenica Cameron-Scorsese, de 44.

Según la actriz, es solo la primera parte de una serie de clips protagonizados por el famoso director, así que habrá que estar atentos.