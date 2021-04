J Balvin y Valentina Ferrer tendrán un hijo, ¡y Karol G deschavó el nombre!

Recientemente hablamos del embarazo de la modelo argentina, Valentina Ferrer, y del reguetonero José Álvaro Osorio Balvín, conocido popularmente como J Balvin, quienes confirmaron el embarazo junto con una hermosa sesión de fotos para la portada de la revista Vogue México.

En la entrevista la modelo contó que “Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”.

Este lunes 26 de abril Valentina Ferrer posteó una foto en su cuenta de Instagram para mostrar su embarazo y fue, nada más ni nada menos que Karol G, quien le comentó la foto deslizando con ello el nombre del bebé.

Karol G comentó: “Te amo Vale, te amo Río”, y con ello todo el mundo comprendió que el nombre del hijo de J Balvin con Valentina Ferrer será Río.