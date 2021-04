Amalia Granata tomó una decisión crucial: "Dios no quiso"

Amalia Granata, militante contra la legalización del aborto desde hace varios años, ahora contó que tomó una difícil decisión: a sus 40 años se ligó las trompas, por lo que no tendrá más hijos.

La maternidad es un tema delicado para Amalia, tanto así que su férrea militancia contra la legalización del aborto la llevó a ser una de las referentes principales del movimiento "Provida". Incluso se convirtió en diputada por Santa Fe con esas convicciones como plataforma política.

Pero al llegar a las cuatro décadas, la modelo decidió someterse a un procedimiento para no quedar embarazada nuevamente.

“En febrero me operé, me ligué las trompas de Falopio”, afirmó Granata, que es madre de Uma (que acaba de cumplir 13 años), fruto de su matrimonio con el "Ogro" Fabbiani, y de Roque (4), junto a su actual esposo, Leo Squarzon.

Sobre su determinación, detalló: “Es una decisión que me costó porque queríamos seguir agrandando la familia. Después de Roque buscamos por casi tres años lo que sería un tercer bebé para mí y el segundo de Leo, pero no llegó”.

"La verdad es que con 40 años y tanto trabajo tenía miedo de relajarme y pasada cierta edad para la mujer es un poco más difícil llevar un embarazo. Ya el embarazo de Roque había sido difícil", continuó en "Los Ángeles de la mañana".

Sobre ese momento complicado, reveló: "Los seis meses estuve internada con una infección en los riñones, él nació un mes antes porque estaba enredado en el cordón umbilical y me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia".

Fue por precaución que la pareja decidió no arriesgarse: "La verdad es que me hubiera encantado tener uno o dos niños más. Pero Dios así no lo quiso, por algo será".

Aunque ella tenía la última palabra, decidió conversarlo con su marido, que primero no quería llegar a ese punto: "Preferí hablarlo con mi pareja también, comunicarle esta decisión y hacerlo. Él no quería que me ligue las trompas. Hasta último momento, hasta la noche anterior quería intentar para ver si quedaba embarazada".

"Pero yo no podía arriesgarme a poner en riesgo a esta edad a un bebé y todo lo que implica. Yo estoy trabajando mucho, casi nunca estoy en mi casa. Ya está. Me parecía lo más sano quedarnos tranquilos con esta decisión que fue muy difícil", concluyó.