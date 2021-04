Yanina Latorre escrachó a su marido: mirá lo que tiene que ocultar a la noche

Yanina Latorre no tiene ningún tipo de filtro. Y pareciera que tampoco cuenta con un poco de tacto a la hora de comunicar. Pese a no ser periodista, la panelista de LAM cuenta con un rol fundamental en la televisión, por lo que naturalizar actos violentos y bromear al respecto es sumamente grave. En las últimas horas, hizo una revelación que dejó muy mal parado a Diego Latorre, comentarista de ESPN.

En su visita al programa Lo de Mariana, emitido por El Trece, Yanina se refirió a los problemas que están teniendo El Polaco y Barby Silenzi por la separación. Y luego, una pregunta de Mariana Fabbiani derivó en una declaración sumamente repudiable. "¿Ustedes revisaron el teléfono de alguien alguna vez?", consultó la conductora.

Ante la risa de los integrantes del programa, que en ningún momento marcaron que dicha acción tiene una connotación violenta y propia de una relación tóxica, Yanina Latorre tomó la palabra y opinó: "Yo duermo con el teléfono abajo del colchón. No tengo nada, pero me revienta que me revisen. Yo juro que Diego (Latorre) me revisa de noche porque nunca lo agarré, pero a veces lo hace".

Con un tono de gracia, y luego de que varios integrantes de la mesa aplaudiera la situación, Fabbiani exclamó: "¡Que haya una cámara filmando a Diego, por favor!". En tanto, otro de los invitados comentó: "Para eso existe la clave (en los celulares)". Y Yanina respondió: "No, pero yo quiero que todos tengan las claves. Si me muero, no quiero que en el Instagram la gente me llore. Reventá todo. ¿Viste que cuando se murió uno, la gente le sigue escribiendo? ¡No te va a leer!".

Sin siquiera ponerle un freno a la charla, Mariana Fabbiani continuó haciendo de la vergonzosa anécdota un verdadero chiste: "Ponele una trampa. Poné el celular de determinada manera para ver si lo mueve". Finalmente, Yanina Latorre volvió a dejar en claro que Diego le revisa el celular: "A veces me encuentro con el teléfono arriba, en otra posición".