Ángel de Brito liquidó a Viviana Canosa por compartir un fake: `ni siquiera transcribe bien´

Una vez más, la periodista de América, Viviana Canosa, volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales luego de asegurar que la vacuna contra el Covid Sputnik V “no es apta para humanos”, mediante un Tweet.

El caos se armó cuando la conductora se olvidó de un pequeño detalle al leer la etiqueta completa del frasco que fotografío y subió a sus propias redes. Inmediatamente, al igual que miles de usuarios, Ángel de Brito la destrozó al leer espantado el mensaje poco profesional de Canosa antes de salir al aire.

La conductora ha llegado hasta promover el uso del dióxido de cloro cuando no era recomendado por su alto grado de peligrosidad.

Otro de los temas por los que fue duramente criticada fue por su polémico mensaje anti vacunos con un farmacéutico de dudosa procedencia sentado en el estudio. Viviana Canosa, en su raid anti vacuna aseguró que el test de coronavirus tienen “unos metales extraños” que hacen que te den positivo para que luego puedan “meterte en tu casa”.

Tweet de la discordia.

“Para ustedes ‘not for humane use’ (no apta para uso humano) los leo”. Sin embargo, se olvidó de leer el resto de la etiqueta. Allí estaba claro que la frase “for validation purposes only” traducida al castellano explicaba que sólo era una muestra de prueba y no una de las dosis que se aplican en humanos.

Entonces de Brito, compartió la imagen y su respuesta fue contundente: “Alguien que le avise a la científica que es el lote que se manda a validar. Ni siquiera transcribe bien”, escribió el conductor citando el tweet.