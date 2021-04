Participante de Masterchef furiosa porque escracharon a su hija en el colegio: ¿la culpa es de Intrusos?

El aumento de casos positivos de coronavirus preocupa a la Argentina y las autoridades gubernamentales evalúan aplicar más restricciones en caso de que la curva de contagios no se estabilice, Quien fue víctima de un ataque injustificado y a causa de una fake news del programa Intrusos fue la comediante Dani La Chepi -que hoy participa en el reality de Telefe MasterChef Celebrity 2-, quien salió enfurecida a responderle al magazine de América TV tras ser confundida con la novia del conductor de El Destape Radio Dady Brieva, Mariela Anchipi.

El escándalo se desencadenó cuando en Intrusos anunciaron que Dady Brieva y su mujer habían dado positivo en COVID-19. En la placa de la nota se cometió un error garrafal: Pusieron el nombre de la influencer en vez del de la bailarina que es pareja del comediante y conductor de Volver Mejores, en El Destape Radio. “Dady Brieva y Dani 'La Chepi', positivos en Covid”, señaló la placa con la señal de ÚLTIMO MOMENTO, desatando un infierno en la rutina de la participante de MasterChef Celebrity.

A la mañana siguiente, cuando la influencer llevó a su hija a la escuela, una madre la increpó con violencia e incluso llegó a acosarla por WhatsApp. “Vos sos una inconsciente de mier…¡Vi a Isa entrar al colegio con su papá! Te voy a denunciar. ¡Impresentable!”, decía el violento mensaje de una madre que, confundida por pensar que la influencer se había presentado al establecimiento sin cuidarse y teniendo COVID-19, amenazó con denunciarla.

Tratando de asimilar la situación y sorprendida por el destrato de una madre, La Chepi tuvo que salir a explicar en su cuenta de Instagram lo que había sucedido. "Una señora en el colegio de mi nena, porque vio lo que salió en Intrusos, me vino a recriminar, hasta me escribió, y le contesté. Le dije que los que se contagiaron fueron Dady Brieva y su mujer, Mariela Anchipi, y que se equivocaron diciendo mi nombre. No me creyó”, comentó en un video que subió a redes, muy dolida.

“Mariela Anchipi es la esposa de Dady Brieva. Dani La Chepi soy yo, la novia de Javier Cardone. Mi resultado negativo”, cerró La Chepi, adjuntando una fotografía de un resultado de un test que demuestra que no tiene coronavirus. Furiosa con la actitud de Intrusos, falta saber cuál será la actitud que tomará el programa frente al grave error que transmitió al aire.