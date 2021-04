Con los tapones de punta: Jorge Rial destrozó a Viviana Canosa por su entrevista anti vacunas

Estar frente a una cámara no siempre quiere decir que sea con la verdad. La televisión s escenario de innumerables reproducciones de personas que tienen cosas para decir, que no necesariamente sean las correctas. Es ahí donde es importante el rol del periodista para poder filtrar la información para su público.

Viviana Canosa en su programa no tuvo mejor idea que llamar a dar declaraciones a un farmacéutico quien dio su punto de vista acerca de las vacunas contra el coronavirus. No es la primera vez que Viviana se ve involucrada en un hecho de este tipo, ya que en otra oportunidad también tomó dióxido de cloro en pleno programa afirmando que eso curaba el virus.

Si bien este tipo de conductas son controversiales y polémicas, el mundo del espectáculo, periodistas y demás personalidades no dudaron en criticarla y tildar su accionar como desinformar, algo muy grave.

Este es el caso de Jorge Rial, quien utilizando su cuenta de twitter no dudó en ser filoso y sepultó a Canosa por sus dichos escandalosos y su entrevista por demás fuera de lugar:

"No te dejes desinformar. Las vacunas no matan!!! No le hagas caso al farmacéutico loco que anda cartoneando cámara. Mientras te llega el turno de vacunarte, usa barbijo, mantene distancia, salí solo lo necesario. Cuídate y cuídanos. De esto hablamos en @tvnostraok cada noche. #tvnostra #coronavirusargentina".