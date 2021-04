Alex Caniggia no cumplió y terminó detenido: "Me quieren meter preso"

Alex Caniggia quedó en fuera de juego antes las restricciones del AMBA, en las que no se puede circular entre las 00:00 y las 6:00.

El mediático salió de grabar su participación en Masterchef Celebrity 2 después de la medianoche y cuando se dirigía a su casa fue parado por un control policial.

“Con mi facha no me dejan circular a las 00, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso. Venía a buscarme Alejandro Cipolla”, comentó en sus redes Alex, quien terminó yendo a su casa con claros signos de enojo.

El abogado Cipolla aclaró que Alex no llegó a violar ninguna norma porque salía de trabajar y que las 3 horas de demora fue una frase que eligió su cliente para concientizar al resto de argentinos.