Oriana Junco le pegó duro a Flor de la V: "Es una hipócrita, es una..."

Fuertes declaraciones de Oriana Junco sacudieron en las últimas horas el mundo del espectáculo argentino.

La influencer habló con Pablo Duggan y se destapó con graves descalificativos para con Florencia de V y consiguió la atención de todos.

Oriana, no tuvo problemas de hablar de su pasado, cuando era conocida como Oggi Junco, antes de realizar el cambio de sexo. “Vos has visto que yo en mi Instagram pongo fotos de cuando yo era un chico, un gentelman de la noche porteña”, dijo al aire de “Buenos vecinos” por Radio 10. “Fui la única public relation que trajo a todas las artistas del extranjero, recordó. “Se ganaban miles de dólares”, afirmó, “en esa época se hacía era mucha plata, un departamento de hoy cada evento”.

Respecto a si Moria Casán le roba sus dichos, dejó aclarado el asunto. “Moria es mi mamá, con Moria somos ‘Mom and Dad’, hablamos todo el día y a veces nos mimetizamos”, aseguró. “No nos copiamos nada, nos copiamos los dichos que nos encantan. ‘No te la pueedo believe’ es mio”, citó por ejemplo. “Hace 33 años que somos amigas, hermanas, compañeras, compinches, de todo. Lo único que no hicimos nunca fue tener sexo, todo lo demás hicimos de todo”.

Respecto al legado de las mujeres trans en los medios nacionales, afirmó que “Cris Miró fue la única, nadie más”, aunque llenó de elogios a Lizy Tagliani. “Es un amor, es mi hermana, es mi amiga, trabajaba en los bares, en los boliches gay, siempre fue una capocómica, por algo la elige la gente, para mi por lejos es la mejor porque rompe todas las estructuras”, sostuvo sobre la conductora de Telefé.

Respecto a sus sensaciones en este Día de la Mujer, dijo que: “No me genera nada porque yo no me siento mujer biológica, yo soy una mujer trans, la diferencia entre Florencia de la V y yo es que yo estoy feliz con mi sexo, lo disfruto, lo uso, no tengo ningún tipo de problema, de complejo y para mi es un orgullo ser una chica trans, Por eso yo nunca compartí nada con Florencia de la V, ni el pensamiento ni absolutamente nada”.

“Yo lo que veo en ella es una gran hipocresía y una gran falta de respeto para la comunidad trans ¿por qué tenés que renegar de lo que sos? Si vos podés ser tranquilamente igual. Aparte una hipocresía total que después de 25 años se haga de la comunidad LGTB y se ponga el sombrero en la cabeza. Es una hipócrita, es una falsa, mala persona, le hizo juicio a la madre de Jorge Ibañez que fue el amigo que le abrió las puertas de todo”, disparó finalmente Oriana.