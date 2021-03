Netflix hará una reedición de una famosa novela argentina para adolescentes

“Hoy la comisión directiva se enorgullece en presentar a la nueva generación de jóvenes que formarán parte de nuestra prestigiosa institución en el próximo ciclo escolar 2022″, dice la carta firmada por las autoridades del Elite Way School de México que difundió Netflix. De la misma manera, pero hace veinte años, el director Marcel Dunoff (Arturo Bonín) presentaba en la televisión argentina a los estudiantes del ciclo lectivo 2002, dándole inicio a la exitosa tira Rebelde Way.

Entre aquellos estudiantes estaban Mía Colucci (Luisana Lopilato), Marizza Spirito (Camila Bordonaba), Pablo Bustamante (Benjamín Rojas) y Manuel Aguirre (Felipe Colombo), además de Felicitas Mitre (Angie Balbiani), Tomás Ezcurra (Coco Maggio), Nicolás Provenza (Guillermo Santa Cruz), Luna Fernández (Georgina Mollo), Luján Linarez (Jazmín Beccar Varela), Vico Paz (Victoria Maurette) y Guido Lassen (Diego Mesaglio), entre otros. La novela que se emitió en Canal Nueve y América durante dos años, se replicó en México dos años más tarde y desde el 2019 se la puede ver en Netflix. Luego del éxito de las repeticiones, la plataforma de streaming decidió producir una nueva versión de la ficción.

“Los nuevos alumnos empezarán a usar los uniformes en el curso de inducción a partir del 1 de marzo”, decía la carta del colegio mexicano. Los nuevos estudiantes serán interpretados por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Lizeth Selene, Alejandro Puente, Giovanna Grigio y el argentino Franco Masini.

La tira adolescente producida por Cris Morena fue un suceso, tuvo sus versiones teatrales y hasta fílmica. Esta nueva versión será bastante diferente a la original y será en dichas diferencias donde radicará su atractivo y el gran desafío que autores y productores deberán superar.

La novela se emitía todos las tardes, por lo que contó con más de 300 capítulos. La remake tendrá nada más que veinte. “Ya estuve hablando con la showrunner (autor productor) que eligieron, y me contó que van a dejar los mismos personajes”, confirmó en sus redes sociales Cris Morena.

La cantidad de capítulos con los que contará esta remake es una de las principales diferencias con la ficción original. En su momento Rebelde Way fue pensada como una tira diaria. Dos años más tarde el libro fue comprado por una productora Mexicana: allí se readaptó el guion y se llamó solo Rebelde: “Ellos tienen otro ritmo a la hora de contar historias, por lo que el primer año de nuestra tira, ellos lo hicieron en dos”, contó Patricia Maldonado a Teleshow, autora de la ficción quien no participará de la adaptación.

Los nuevos guionistas tendrán la ardua tarea de compactar la historia en veinte capítulos pero sin dejar a un lado los conflictos que cada uno de los protagonistas de la versión original tenía, a los que se sumaban las situaciones cotidianas que se daban en el colegio en el que los chicos además de estudiar vivían. “Aunque fue pensada como tira, rearmándola puede funcionar”, agregó la guionista, que además le dio vida a éxitos como Verano del’98, Grande Pá! o Chiquititas, su producto estrella.

Aunque era una ficción destinada a la misma franja etaria, por el entorno en el que se desarrollaba, el tono y hasta el horario, se diferenciaba bastante de sus antecesoras como podrían ser Verano del ‘98 (1998/ 2000, Telefe) o Montaña Rusa (1994/1995, El Trece). Y aunque hoy los tiempos cambiaron y pasaron dos décadas de su estreno “hay temas adolescentes que se mantienen y son eternos”, aseguró la autora. Es que todas las mencionadas (y seguro la remake de Netflix también) hacían referencia a los primeros amores, las discusiones familiares, peleas entre compañeros o problemas alimenticios.

Esta nueva versión de Rebelde iba a rodarse el año pasado, pero por la pandemia debió posponerse. El ex Esperanza Mía y ADDA, Franco Masini, formará parte del elenco. “Aún no puedo decir nada, solo que es original de Netflix y que soy el único argentino”, dijo el actor a Teleshow, aunque no pudo brindar mayores detalles. Sus compañeros en el Elite Way School serán mexicanos. Al revés que en la serie argentina, en la que había un solo Mexicano, Felipe Colombo, que se ponía en la piel de Manuel Aguirre, lo que haría pensar que dicho personaje lo encarnaría esta vez el ex Cande Tinelli.

En el 2019 la telenovela se subió al la plataforma por streaming, donde aún sigue disponible. En aquel momento se convirtió en tendencia ya que no solo la vieron aquellos nostálgicos que la miraban en su adolescencia, sino también nuevas generaciones. Sin embargo, su contenido no pasó desapercibido por algunos usuarios de las redes que cuestionaron el trato hacia las mujeres en el argumento.

En aquel momento, una de las pocas integrantes de Rebelde Way que se refirió a las críticas fue Angie Balbiani: “Creo que es válido cuestionar para que se aprenda, no para señalar. Porque en el momento en que esto salió al aire era algo totalmente normal. Es como una película de Olmedo y Porcel, en su momento estaba bien, hoy no se podría hacer. Cris es una mujer talentosa, todo lo que hizo lo convirtió en oro. Hay mucha hipocresía en el anonimato de las redes”.

La actual panelista de Editando Teles interpretaba a Felicitas Mitre, una joven que tenía problemas alimenticios. Hace un tiempo en diálogo con Teleshow, recordó su papel y la repercusión: “Me impresiona el impacto que generó, amaba mi personaje y hacerlo porque era controversial. Creo que hoy Feli hubiera encontrado afinidad y odios, en ese momento me pasó. Había gente que en la calle me mostraba cariño y otra que me gritaba y sentía bronca porque se mostraba una parte de ellos que no querían que se viera. En el elenco tuve problemas de bullying. Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal”. En ese momento, ella solo pudo contárselo a su familia, pero no habló con la gente de la producción del ciclo. “Yo trataba de que no me importara”.

Los alumnos ya están inscriptos, el curso de ingreso ya empezó pero ahora quienes tiene tarea para hacer son los autores, que deberán afrontar los grandes desafíos que se vienen con la remake: los nuevos tiempos y la cantidad de capítulos. Algo casi seguro es que la serie, al igual que la original y que la versión mexicana, no pasará desapercibida y entre su público estarán las nuevas generaciones de televidentes y aquellos de treinta años que disfrutaron, se rieron, lloraron, se enojaron y se alegraron con Mía , Marizza, Pablo y Manuel.