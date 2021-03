Alex Caniggia, muy duro con Germán Martitegui: "Me quiere..."

Alex Caniggia sigue dando que hablar en MasterChef Celebrity 2. Por un lado, por su particular forma de manejarse frente a las cámaras y también por sus cualidades culinarias.

Pero en las últimas horas también lo fue por sus declaraciones tras recibir la devolución de Germán Martitegui.

Las más destacadas de la noche fueron Andrea Rincón y Georgina Barbarossa. No obstante, esta vez, Caniggia quedó atrás y los jurados fueron duros con su devolución. Alex no se tomó muy bien la calificación del jurado y así lo hizo ver. “Dimitri, está bien el queso, está derretido…”, comenzó Germán Martitegui. “Todavía no vi queso derretido acá”, apuntó el hermano de Charlotte.

Sin embargo, su intento fue en vano, ya que Martitegui retrucó: “No viste bien”. Por su parte, el mediático, ya detrás de cámaras se mostró molesto: “Hitman me quiere cag**”. “Me gusta que le has puesto chorizo, mantiene la forma Podría estar un poquito menos cocida, pero no es solo estético el problema, se siente el sabor. En tu casa, te la comés. Acá, está quemada”, sentenció el jurado.

Hace poco, Alex Caniggia ya estuvo en boca de todos luego de declararle la guerra a Cande Vetrano en pleno programa. En varias ocasiones ya expresó que, a pesar de tener una buena relación con sus compañeros, su objetivo era ganar el reality. Todo comenzó cuando la celebridad necesitaba una cacerola y pidió a Vetrano que le prestara la suya, ya que no iba a usarla.

“La voy a usar, perdón”, respondió la ex “Casi Ángeles”. La reacción del influencer fue sacarle el dedo mayor, acto que fue respondido de la misma forma por parte de la actriz. “Ahora la voy a eliminar. Chau, el próximo domingo, arafue (sic)”, expresó el concursante. Hace un tiempo atrás, los compañeros disfrutaban de un buen trato e incluso intercambiaban diferentes publicaciones en Instagram. ¿Podrán arreglar sus diferencias?