¡Sorprendente! ¿Qué relación hay entre el loco Montenegro y Alex Caniggia?

MasterChef Celebrity 2 es el programa más visto de la televisión argentina, no solo por su formato sino también por los personajes que lo componen, desde el jurado y el conductor, que repitieron el éxito de la primera temporada hasta los participantes, que van encontrando su rol a medida que el certamen avanza. Uno de los que sorprendió a propios y extraños fue Hernán Loco Montenegro, que sumó a su "historia de amor" con Fontán, la excelente relación que lo unió a Alex Caniggia: "Me adoptó como papá, y yo como hijo".

En el universo del básquet el Loco Montenegro es una figura mítica, su talento y su fuerte personalidad marcaron toda una época para el deporte argentino cuando el país no había experimentado el furor de la Generación Dorada comandada por Manu Ginóbili y Luis Scola. Para el resto de la Argentina, en mayor o menor medida Montenegro era una incógnita. En poco tiempo, y tras las hornallas más conocidas del país, el Loco se convirtió en uno de los personajes preferidos de la segunda edición de MasterChef Celebrity.

En charla con Ulises Jaitt, el ex basquetbolista habló de su desempeño en el programa y de los personajes que cada uno se arma para el certamen. También se refirió a Alex Caniggia, uno de los famosos que más ruido generó su confirmación pero que con el correr de la competencia se fue haciendo cada vez más querido por el público. "Es un divino, un pibe respetuoso, culto, viajado, y hace su personaje, que yo sé que a mucha gente por ahí le cae medio mal. Yo le vengo diciendo que baje un cambio con esas pavadas, porque se hace odiar al pedo", aseguró Montenegro.

"Me adoptó como papá, y yo como hijo", sumó el ex basquetbolista, que también tiene una "historia de amor" con Claudia "Gunda" Fontán. Montenegro aseguró que no se ve como campeón de MasterChef Celebrity pero que le gustaría que su "hijo" Caniggia fuera el vencedor. El Loco también reconoció que si bien le gusta cocinar, él es un "cocinero básico". Además, aseguró que él va a divertirse y a pasarla bien.

"Yo no discuto", explicó Montenegro sobre cómo se lleva con el jurado aunque resaltó que "a la hora de la verdad, el pelado es bravísimo", en alusión a Germán Martitegui. El mismo ex basquetbolista se reconoce como "cabrón" y "calentón" pero que ante el jurado prefiere callarse y no responder. "Aparte soy consciente que hay platos míos que son una porquería", agregó Montenegro.