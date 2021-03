Se filtró: Luciana Salazar recibe una “abultada y millonaria” cifra de Redrado por…

Vuelve el escándalo y esta vez rodea a Luciana Salazar y a Martín Redrado, a raíz del ataque de furia de la rubia provocado por la foto del reconocido político y economista vacunándose en Miami con otra mujer, volvió a poner en el centro de la escena los detalles de su complicada relación.

Tal como contó Paula Varela en Intrusos, fue Ana Rosenfeld la abogada elegida en ese momento, si bien aclaró que la letrada nunca fue la representante de ninguna de las dos partes.

“Ana Rosenfeld me dice que ellos la buscaron de común acuerdo para que ella hiciera el contrato de subrogación de vientre, que es muy complicado hacerlo porque se hacen con las leyes estadounidenses”, dijo la periodista del ciclo de América.

Según contó, Redrado estuvo muy involucrado en todo el proceso previo a la llegada al mundo de la niña, salvo en un detalle clave: cuando nació en el extranjero por vientre subrogado.

“Lo que siempre le pidió Martín a Ana es que por favor ella esté al tanto de que a Luciana no le falte nada y no le pase nada. Él abonó todo ese tratamiento, pero cuando fue Luciana a recibir a su beba, no estuvo”, siguió Varela. “Están convencidos de que la hija de Luciana es hija de él, porque si no, a Redrado no le sacás un peso”.

Luego, Majo Martino aseguró que “Luciana le hizo firmar un contrato a Martín Redrado en donde le pasa todos los meses 13 mil dólares. Es en concepto de un arreglo que tienen entre ellos, así como él le pagó la subrogación de vientre, está esto”

Martino, tambien aseguró que Rosenfeld estaba al tanto de todo por haber estado presente en la firma del contrato. “Son 13 mil dólares por mes hasta los cinco años de Matilda. Después, hasta los 18, son 10 mil dólares por mes”, agregó.

Fuente: Intrusos, redes y Revista Paparazzi