El complicado momento que vivió el sanjuanino Barassi frente a la cámara

Darío Barassi se ha convertido en una de las sensaciones de la TV argentina estando al frente del programa '100 argentinos dicen'.

El sanjuanino la rompe en las siesta del Trece, pero no es todo color de rosas. A veces le toca superar momentos complicados como el del miércoles último.

Todo se dio en medio de uno de los desafíos. Dos participantes se enfrentaban en una nueva ronda y Darío vivió un complicado momento cuando le tocó leer la pregunta del juego. Sucede que estaba redactada de una manera muy complicada y tras leerla, resultó muy difícil de ser comprendida. Luego, una vez que una de las participantes consiguió la mayoría de puntos, llegó el turno de su familia.

"Vamos a hablar del universo bondi, pero principalmente del responsable de mantener esa unidad flamante cómoda y confortable. El mago del asfalto, el rey de la arrimada al cordón, el que grita: «Al fondo hay lugar». Le preguntamos a 100 argentinos ¿Con qué decora su colectivo un colectivero?", expresaba esta consulta del programa, la cual Barassi no pudo leer de forma correcta en ninguna oportunidad.

"Jorgito, ¿Con qué decora…? ¿Con qué decora un colectivero su colectivo? ¿Me costó no?", dijo luego el actor entre risas debido a la complicación para formular la pregunta. "Paula, ¿Con qué decora su colectivero un colectivero amiga? Bueno, se entendió. No se ni leer la pregunta. ¿Nunca la dije bien a la pregunta? Llamalo a Monchi", expresó después el conductor de El Trece aún cometiendo errores.

"¿Con qué decora su colectivero? ¡Ah! no la se hacer", cerró diciendo entre gritos y risas debido a este duro trabalenguas. ¿Se lo tomó solo a manera de broma? ¿O luego habrá pedido no tener que pasar por una situación similar? ¿Practicará para no vivir nada igual? En cuanto a rating, Darío siempre se ubica dentro de los primeros puestos de lo más visto y la gente le manifiesta todo su cariño a través de las redes.