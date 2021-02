Jorge Rial reveló el nombre de su nuevo programa y...¿quiere meter miedo?

Jorge Rial impuso tendencia en las redes en este inicio de año por dar un volantuzo rotundo y dejar de lado el programa que condujo durante tantos años, Intrusos.

Es por esto que Jorge no redimió en contra atacar a quienes, según el mismo, lo “traicionaron” periodísticamente y amistosamente hablando, por lo que decidió arrancar con un nuevo programa y formato al que decidió llamar “TV Nostra”, haciendo referencia al termino mafioso “La cosa nostra”.

Esta nueva modalidad de trabajo promete un programa sobre política y actualidad con una mirada inminentemente irónica del propio Rial quien confesó en sus redes el porqué de la elección de su nuevo ciclo.

“TV Nostra porque a mí siempre me decían que era un mafioso y me causó mucha gracia. Los mafiosos del periodismo están en otro lado, no miren para este lado", dijo Jorge muy seguro de su nueva propuesta periodística.

¿Lo vas a seguir?