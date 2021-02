Yanina Latorre mostró las uñas contra un familiar de Diego Maradona: quién es y qué le dijo

Yanina Latorre siempre encuentra la manera de quedar en medio de una polémica. Algunas veces inocentemente, pero en otras porque está en su naturaleza.

La mujer del ex futbolista Diego Latorre, en esta ocasión, salió en defensa de una invitada del programa Los Ángeles de la Mañana, donde ella es panelista.

"Kity me está mandando mensaje y desmiente lo que vos estás diciendo. Dice que ella nunca te contó absolutamente nada", aseguró Mariana Brey tras escuchar las palabras de la joven. "Y es obvio que va a desmentir todo, yo estaba viviendo con ella y sé de las charlas cuando hablaba con Vanesa Morla", explicó la ex de el Chino. "¿De qué hablaban?", le consultó De Brito.

"De todo, descuereaba a todos, a las hermanas a todos…", lanzó sin filtro Vanessa. "Sí, hasta yo tengo audios de Kity. Que deje de mentir, ella niega todo públicamente porque les tiene pánico y quiere agarrar guita. Kity, reina yo sé que nos estás mirando pero yo tengo unos audios tuyos diciendo cosas hasta de él", comentó en ese momento Latorre en defensa de Vanessa Maradona. "¿De quién, de Diego?", le preguntó Ángel.

"Sí, hablaba peyorativamente del hermano", cerró diciendo Yanina. “No conviví con ellos, pero sé que ella lo ha golpeado y le hizo muchas cosas. De hecho, en esa foto tiene una mano hinchada porque ella lo había tirado por una escalera. Lo tiró por la escalera en una pelea y lo empujó. Yo escuchaba hablar en el departamento de mi exsuegra que peleando lo empujó por la escalera y le dejó el hombro lesionado", fueron las palabras de Vanessa que descolocaron a la hermana del astro del fútbol.

"Justo hoy hablé con mi abogado, José Vera, porque me cansé de las mentiras y las difamaciones. Yo siempre dejo que hablen porque creo que la Justicia está para otro tipo de cosas, pero ya esto es suficiente así que hasta acá llegué. Vamos a accionar como corresponde con el abogado. Todos los que digan cosas que son mentiras las van a tener que responder ante la Justicia con un juez de por medio. Por primera vez usaré a la Justicia y voy a ir hasta las últimas consecuencias. José Vera es un león, es bravísimo y es un tipo que me dijo ‘después no me hagas parar", manifestó Rocío en 'Polémica en el Bar' luego de escuchar a la ex de el Chino. ¿Se retractará de sus acusaciones?