Sol Pérez se confesó junto a su novio en vivo: "Me da..."

Sol Pérez está feliz con su relación con Guido Mazzoni y no tiene problema de mostrarlo en cualquier lado, con o sin cámaras.

Y en las últimas horas compartieron su sentimiento en el programa 'Flor de Equipo', en el que se animaron a confesar algunas intimidades.

Cuando le preguntó a Guido si Sol es celosa, él respondió que todavía no lo sabe. Debido a la pandemia, ninguno de los dos tuvo muchas oportunidades de salir. Después le tocó a él. Flor le preguntó a qué famoso le tiene celos. «Yo a Sol la ayudo mucho con su Instagram, leemos mensajes, todo. Podríamos hacer un programa con la gente que le escribe», dijo Guido.

«Pero vos no te imaginás. Gente de otros países, tremendo. Es increíble. A mí no me escribe nadie, estoy con Sol Pérez y no me escribe nadie. La verdad cualquiera me daría celos», dijo. Nancy Pazos le preguntó si leía los mensajes de su novia. «Yo no tengo la clave. Ella me da el teléfono porque hay muchos haters y mensajes que no quedan bien, entonces los vamos eliminando», dijo él.

«Una cosa es que borres los comentarios de los haters y otra es que le leas los mensajes», le dijo la panelista. «¡No! A eso no lo miro. Porque me da celos. No voy a tirar nombres pero es increíble. Y a veces cuando me peleo digo, se va a ir con cualquiera en un segundo. Los que le escriben tienen tres aviones», respondió Guido. Sol ya se había confesado al respecto.

Tiempo atrás, la conductora hizo un juego con sus seguidores de Instagram. Algunos quisieron saber si era una persona celosa y ella respondió: «Antes era recontra celosa pero ahora, cero. Creo que tiene que ver un poco con la confianza y con lo que uno va aprendiendo. Siento que mi relación ahora es súper sana», dijo la participante de «MasterChef«.