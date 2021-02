¿Mirko va a tener un hermanito? mirá lo que dijo Marley

La paternidad de Marley es una de las más seguidas y vividas del país. No por nada, Mirko es de los mediáticos más pequeños del ambiente.

Y ahora todo parece indicar que el famoso conductor está sopesando la posibilidad de tener un nuevo hijo.

Marley ha sabido integrar algunas de las duplas más queridas de la televisión argentina, con Florencia Peña y con Lizy Tagliani, el pasado domingo estuvieron los tres juntos en “Por el Mundo en Casa”, por Telefé, desde la Costa Atlántica. Pero la química entre los adultos no fue lo único que llamó la atención de los televidentes, sino que se produjo un nuevo encuentro entre Mirko y Felipe.

Los niños, el hijo de Marley y el más pequeño de Florencia Peña, no tienen la mejor relación, en más de una oportunidad han intentado juntarlos pero al parecer entre los chicos no existe aún la misma química que entre los padres. El conductor admitió al ser consultado por sus compañeras que no es sencilla paternidad, aunque no descartó la posibilidad de buscar un hermanito para Mirko.

Si bien Lizy y Marley empezaron juntos el programa, después se sumó Flor en la ciudad de Pinamar. “Sabemos que estás con tu hijo, Felipe”, le dijo Marley pero la actriz le respondió, “sí, pero no te quiere ver. Le dije: ‘¿vamos a ver a Marley?’, y me respondió que no”. “Bueno tampoco tanto lio, vos dame nueve meses que yo te consigo otro para hacer lo que vos quieras”, retrucó Tagliani

“No se si quiere otro”, le respondió Lizy a Peña, “¿Vos querés otro?”, le preguntó luego a Marley. “Lo estoy pensando. Es mucho más trabajo de lo que yo me imaginaba, pero bueno…”, reveló entonces Marley. “Llamame a mi antes”, le advirtió la conductora de “Flor de Equipo”. “No es lo que esperábamos, ¿no?”, dijo Flor entonces. “Si no fuera por los seguidores…”, agregó Tagliani recordando que a Mirko lo siguen más de 5 millones de personas en Instagram.

“Estoy cruzando los dedos porque hoy Felipe dijo ‘¿Dónde está Mirko?’ es la primera vez que pregunta Felipe por Mirko”, dijo Peña. “Lo quiere fajar”, agregó Marley, haciendo referencia a que los pequeños no se llevan muy bien. “Además, yo estuve en la casa y le hablé de Felipe a Mirko”, acotó Lizy”. “Si lo logramos va a ser la primera vez que logramos que se saluden”, explicó Peña que agregó, “se odian”. Más tarde efectivamente se encontraron en el Trencito de la Alegría, “Hola Mirko”, le dijo Felipe, y Mirko le respondió con un poco más de frialdad, “hola”. Por fin saludar, se saludaron.