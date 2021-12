Romance confirmado: ¿quién es el ministro que sale con Esmeralda Mitre?

En las últimas horas se dio a conocer el romance inesperado de Esmeralda Mitre y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. La información la dio el periodista Diego Esteves en A la Tarde, el programa conducido por Karina Mazzoco en América.

Cómo empezó el romance de Esmeralda Mitre y Aníbal Fernández

"Trabaja a la vuelta de la casa de Esmeralda, y mantuvieron muchas reuniones en el último tiempo porque Aníbal la ayudó? con cuestiones que tienen que ver con la sucesión de su padre. Es abogado y conoce bien el Estado", indicó el periodista. "La fuente es irrefutable", afirmó Esteves confiando al 100% en quien le brindó la información.

"Se conocieron por Twitter", dijeron. "Luego tuvieron varias reuniones en la oficina de él. Él la ayudó y ella se dejó ayudar y nació algo", señaló el panelista de A la Tarde ante la mirada atónita de sus compañeras y la conductora.

La Justicia falló a favor de Esmeralda Mitre en su lucha por La Nación

Recordemos que el pasado 8 de diciembre, la Justicia falló a favor de Esmeralda Mitre y su familia en su lucha por recuperar las acciones de La Nación. La actriz hablo del tema en la red y en A la Tarde (América), donde comento que en el diario "pasan cosas espantosas".

"Estoy temblando. Se puede creer en la justicia, mi caso era muy difícil y hoy empezamos a ganar, si no es que ya ganamos", comenzó expresando la hija de Bartolomé Mitre en dialogo con Karina Mazzocco. "Fue una lucha muy difícil, demasiado dura, nadie se animó", declaró. Y agregó: "Hay muchas cosas espantosas que pasan ahí adentro del diario y yo no las cuento para no perjudicar a mis hermanos".

El fallo de la cámara comercial le da la razón a Esmeralda Mitre. El mismo obliga a la sociedad K.M.B S.A a exhibir todos los libros y todos los documentos que poseen de los últimos años. Como se le otorgaron el 25% de las acciones a los hijos de Bartolomé Mitre se les retribuirá 60 millones de dólares en acciones.

En su cuenta de Twitter la actriz expresó: “La justicia sí existe en este país! Después de mucho tiempo de lucha y de habernos escondido nuestro patrimonio. Salió un fallo a mi favor y de mi familia, en el cual el Dr Gagliardo y quienes querían quedarse con lo nuestro deben mostrar los libros”.