Llora la poesía: Belén Francese le dijo adiós a la actuación, ¿por qué?

Hace un tiempo que Belén Francese no se la ve en televisión o teatro, y que incluso varios trabajos los postergó por la pandemia, además de que luego fue mamá de Vitto. Por todos estos motivos, la actriz tuvo que reacomodar sus prioridades, y en ese sentido tomó una decisión.

De acuerdo a lo informado desde el mundo del espectáculo, por primera vez en 17 años, Belén no hará temporada de verano, ya que rechazó varias ofertas con el fin de quedarse al lado de su hijo el mayor tiempo posible. La demanda física y de tiempo que implica hacer casi todas las noches o dos funciones de teatro la llevó a esa determinación. Tras estar casi dos décadas frente a distintos shows se sabe que no es solo el estreno, si no ensayos previos y la mudanza al lugar donde se decida llevar a cabo la temporada.

Pese a rechazar varias ofertas de trabajo, Belén no se queda quieta ya que pronto estará viajando con Marley y Mirko en "Por el mundo". Asimismo, ella es muy activa en redes sociales, lo cuál eso le permite seguir trabajando y generar contenido para diferentes marcas.

(Fuente: Diario Show)