La fuerte reacción de L-Gante tras la aparición de su padre ausente

El progenitor del artista más escuchado de este año, L-Gante, llamado Elian Valenzuela, abandonó la casa familiar hace mucho tiempo, y el cumbiero lleva en su documento de identidad el apellido de su mamá, Claudia Valenzuela. En una entrevista con la revista Gente, el ícono de la Cumbia 420 reveló cómo fue el regreso de su papá a su entorno familiar y su reacción fue la esperada.

“Apareció mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, que son hermanas de parte de él, porque yo empecé a juntarme con ellas. No me preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”

Además, el cantante se refirió a las críticas por haberse mudado a un barrio privado mientras termina la construcción de su casa en Genereal Rodríguez, sobre todo por la protección d esu hija:

“Yo no me voy a ir del barrio, nunca. Todos te dicen no es que vos te quieras ir, vos querrías vivir toda la vida en tu barrio pero te empiezan a querer secuestrar, te empiezan a querer chorear, a seguir, investigar. Chorros, policías, empresarios, hay de todo. No son gente del barrio ni de la villa, pueden ser empresarios que están en una oficina y ‘mirá lo que tiene el L-Gante’, lo que sea”

Mas allá de la repentina mudanza, el creador de la 420 pa los pibes también adquirió una mascota, un nuevo auto y hasta armó una tremenda piscina en el patio de su nueva y lujosa casa.

Sin lugar a dudas, este es el año más convulsionado de la vida de Elian hasta el momento y no sorprende que su familia también se revolucione por su éxito e incluso, por interese económicos, lo cual sería lo más evidente.