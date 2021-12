Casi un insulto "argento": Charlotte Caniggia hizo una indignante confesión sobre las empanadas

Luego de que Alex Caniggia tuviera una gran participación en "MasterChef Celebrity", los fans no esperaban menos de Charlotte y ella no decepcionó. Su personalidad más que graciosa y sobre todo sincera, le aporta frescura al reallity de Telefe que conduce Santiago del Moro.

La hija de Paul Caniggia y Mariana Nannis trata de dejar todo en cada gala, cada vez que se enfrenta a Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular. Y Charlotte tuvo un duro desafío culinario: hacer empanadas de bacon con queso, hongos, higo y salsa de ananá.

(Captura de video)

“Es como viajar a China o a Tailandia. Es la primera vez que hago empanadas y no sabía cómo cerrarlas", expresó Charlotte frente al jurado. En ese sentido, la rubia lanzó un comentario que causó la indignación de muchos, (y no es para menos): “Las odio. ¡Odio las empanadas! No me gustan, es como comer pan".

¡Tremendo comentario!.

(Fuente: Diario Show)