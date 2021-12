Una influencer sanjuanina se puso una bikini y mostró sus "imperfecciones" para concientizar sobre cuerpos reales

En tiempos donde las redes sociales exponen cuerpos que parecen perfectos, que muchas personas toman como "ideales", una reconocida influencer sanjuanina con miles de seguidores decidió utilizar su cuenta de instragram para mostrar sus "imperfecciones" para concientizar sobre "cuerpos reales"

"Yo también tengo mil estrías, yo también tengo mil imperfecciones, hay días que no me siento conforme con mi cuerpo, pero no me prohíbo de comer nada, como hamburguesas, tomo bebidas gasifiadas, vivo comiendo helado y cosas dulces. Ama tu cuerpo tal y como es, lo que te muestra una foto no es todo lo que se puede ver", escribió Pamela Pettazzi en una historia acompañada de fotos de su cuerpo.

El antecedente que marcó la diferencia:

Hace algunos meses atrás una de las figuras más queridas del ambiente de la música y el espectáculo, Oriana Sabatini, se animó a mostrar su cuerpo de forma natural, con sus estrías, celulitis y manchas, producto de algunos trastornos alimenticios que sufrió durante su adolescencia.

Como consecuencia de esta exposición, miles de mujeres alrededor del país compartieron su imagen haciendola viral y generando un gran revuelo. Lo cierto es que esto también ayudó a visibilizar y a poner en boca de toda la población una problemática por demás triste y lamentablemente más común de lo que muchos piensan.

La moda es belleza, fuerza y frescura. Este tipo de acciones siempre alientan a derrumbar los dolorosos estándares de belleza que impone la propia sociedad de consumo.