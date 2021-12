Brad Pitt tiene un doble ¡y es argentino!: el parecido que se hizo viral y dejó a más de uno con la boca abierta

La puerta de los parecidos, el juego del programa que conduce Guido Kaczka en las tarde de El Trece, no deja de dar que hablar. Es que cada vez que esa puerta se abre, el misterio y la diversión de adueñan de la pantalla. Esta vez, se presentó un participante que aseguró ser el doble de Brad Pitt.

Las redes no perdieron el tiempo e hicieron tendencia al protagonista de Seven y las burlas cayeron sobre el Brad Pitt de Avellaneda, a quien vieron parecido a cualquiera menos al actor oriundo de Oklahoma. Desde “El hombre que se parece a Brad Pitt” inmortalizado por Diego Capusotto hasta Navajo, creación de José María Listorti, pasando por el ex futbolista y actual técnico Matías Almeyda. Incluso un usuario apostó a una cruza entre Benjamín Amadeo y Mostaza Merlo.

Más allá de las burlas, los votos de la producción y de Valentina lo erigieron como el ganador del viernes, imponiéndose a los dobles de Juana Viale, Sandra Smith, George Clooney y Esmeralda Mitre. Así que por más que las redes lo hayan tomado para la burla, aquel gesto que iluminó a Guido y su carisma genuino y de barrio lo consagraron entre sus pares y le aseguraron un boleto en la gran final de los parecidos.