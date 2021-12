Así se despidió Luis Novaresio de América TV, tras 10 años al aire

Luis Novaresio dio punto final a su paso por Grupo América tras 10 años de trabajo ininterrumpido con su programa periodístico en cual compartió tiempo, la profesión y hasta momentos claves en su ida personal y aprovecho el espacio para despedirse de todo su equipo de trabajo y de su público:

Con el cierre de su programa “Dicho esto”, Novaresio aprovechó para agradecer incluso al encargado del Grupo, Luis Vila, quien el propio aseguró que le tuvo “mucha paciencia” con respecto a su trabajo, sus tiempos y sobre todo, sus decisiones.

Pero las definiciones que todos estaban esperando es sobre cuáles fueron los verdaderos motivos que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar la televisión y la radio, y el periodista comentó:

"Sí, me retiro porque voy a escribir. Voy a seguir trabajando de esto porque me gusta. Las vocaciones son como las pasiones. Yo tengo pasión por el periodismo y voy a seguir haciéndolo, pero me pareció que después de 10 años estaba bueno hacer un ‘parate’ en un momento de mi vida muy particular".