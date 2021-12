Conmoción: falleció un reconocido productor musical y su familia en un accidente aéreo

Noticia que no tiene que ver con Bad Bunny uD83DuDEA8



Fallece el productor "Flow La Movie", quien iba a bordo de un avión junto a su familia. Hasta el momento, parece que no hubo ningún sobreviviente. Dentro de algunas producciones famosas está "Te Bote Remix" o "Am Remix".



QEPDuD83DuDE4F pic.twitter.com/I7b2P5jNXP