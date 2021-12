¡Con la mirada en Neymar!: estallaron los memes por el romance de Emilia Mernes y El Duki

Finalmente el Duki y Emilia Mernes gritaron a los cuatro vientos su romance, con una tierna foto en la que se besan apasionadamente, que fue compartida en el Instagram del cantante. Previamente se especuló por meses acerca de esta relación y finalmente los fanáticos celebraron la noticia que tanto esperaban.

Pero como pasa muchas veces en las noticias compartidas en redes sociales, aparecieron muchos memes cómicos sobre este noviazgo, donde se acordaron de Neymar ya que parecería no estar muy contento con este amor. Aunque no lo confirmaron nunca, a principio de año se vinculó a la ex cantante de Rombai con el jugador del PSG, por los "me gusta" y comentarios que intercambiaban. Además, en aquella oportunidad Mernes viajó a Brasil junto a Lizardo Ponce, para asistir a una mega fiesta de la que el brasilero fue anfitrión.

Pero la relación no prosperó y finalmente la cantante conoció a quien es su nuevo novio. El amor nació cuando Emilia y el Duki llevaron adelante la canción de "Como si no importara nada", y allí aparecieron los rumores por la gran química que se ve en el videoclip.

Mirá los memes:

(Fuente: Diario Show)